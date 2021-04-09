义大利男高音波伽利 沙乌地世界遗产古墓开唱

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（法新社沙乌地阿拉伯欧拉9日电） 沙乌地阿拉伯古城、联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产黑格拉（Hegra），迎来义大利男高音波伽利（Andrea Bocelli）的世界级演出。

这场音乐盛宴昨天在欧拉（Al-Ula）举行，波伽利带来家人连袂演出，背景是宛如被切割成岩山的古墓与风沙横扫的遗址，这里长期以来与世隔绝，外界普遍视为一座露天博物馆。

沙国当局砸下数十亿美元来开发这类遗址，从头开始打造观光业，致力推动经济多元化，以降低对石油产业的依赖。

负责电视转播的主办单位表示，已至少在沙国2度表演的波伽利，是目前已知在黑格拉古城举办音乐会的第一人。

波伽利和年幼女儿维吉尼亚（Virginia）合唱加拿大民谣诗人李欧纳柯恩（Leonard Cohen）的「哈利路亚」（Hallelujah）。但由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情限制，现场仅不到300名观众。

沙国在2019年首度开放观光签证。

沙国已邀请国际知名艺人像是珍娜杰克森（Janet Jackson）、饶舌歌手50 Cent、甚至南韩偶像团体防弹少年团（BTS）来举办演唱会，这在保守的沙国4年前是完全不可能的事情，近来才放宽数十年来对娱乐产业的限制。

不过这场疫情也让沙国推动观光业的雄心壮志踩了刹车。沙国迄今累计39.5万人确诊与6700人病故。

© 2021 AFP