义大利疫情紧绷 总理称没打疫苗者是问题根源

（法新社罗马10日电） 义大利总理德拉吉今天敦促民众接种COVID-19疫苗，并指责那些没打疫苗的人「是我们面临的大部分问题之源」。在此同时，该国再次收紧COVID-19相关防疫规范。 今天生效的新限制措施禁止没打疫苗的人进入餐厅、健身房、泳池、剧院、戏院、参加体育活动、搭乘大众交通工具，唯一例外的是近期曾染COVID-19（2019冠状病毒疾病）但已康复者，不在此限。 这些措施是在义大利染疫人数急遽上升后开始实施，该国是2020年年初时、第一个被疫情袭击的欧洲国家，至今已有近14万人因染疫丧命。

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德拉吉（Mario Draghi）在记者会中强调，尽管病例仍在持续增加中，像今天就通报又有10万人确诊，但现在的情况与去年冬天不同，因为疫苗施打计画当时还未展开，必须封城以免医院不堪负荷。 他说：「今天我们面临的大部分问题，取决于我们社会中存在未打疫苗者此一事实。」 他说：「没打疫苗的人，比较容易染疫或变成重症患者」，为医院带来压力。他敦促「所有还没打疫苗的义大利人赶快去打」。 12岁以上的义大利人中，有超过86%已经完整接种疫苗，同时在该国6000万人口中，有2300万人已经打了追加剂。 在义大利，疫苗也开放给5岁（含）以上儿童接种。 下个月起，义大利政府将要求50岁以上民众必须接种疫苗。 尽管校长们、医师工会和部分地方的市长呼吁，将返校时间至少延后两周，但绝大部分学校都在今天展开新学期。 德拉吉重申，让孩子回到学校上课是当务之急。 他说：「我们必须小心、非常谨慎，但也要把对经济和社会的影响降到最低。更重要的是，从心理学、教育学的观点来看，关闭学校对男女学童的影响最大。」 米兰沙柯医院（Sacco de Milan hospital）首席病毒学家贾利（Massimo Galli）稍早曾提出警告，开放学校是「轻率且不合理的」，公共卫生专家里查迪（Walter Ricciardi）也形容这个情况具有「爆炸性」。

© 2022 AFP