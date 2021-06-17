义大利痛宰瑞士 欧国杯率先晋级16强

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（法新社巴黎16日电） 因疫情顺延一年至今夏的2020欧国杯足球赛（Euro 2020），主场作战的义大利今天靠罗卡特利（Manuel Locatelli）梅开二度，终场3比0击败瑞士，成为本届赛会首支晋级16强的队伍。

同为A组的威尔斯2比0击败土耳其，晋级16强也仅一步之遥，只要在20日于罗马逼和义大利就能达标。

义军赢球后目前国际赛连29场不败，过去10战全胜且一球未失。

主帅曼奇尼（Roberto Mancini）接受义大利国家电视台（RAI）访问时说：「我们踢得好，希望不计代价取胜，要在5天内赢两场球不容易，但选手们拚出一个好的开局。」

义大利盼寻求继1968年后队史第2座欧国杯冠军。

上周在罗马3比0大胜土耳其后，义大利今天乘胜追击，罗卡特利第26与第52分钟各进一球，成为义军新英雄，因莫比莱（Ciro Immobile）第89分钟锦上添花踢进球队第3分。

瑞士队日前与威尔斯踢和，今天又惨遭义大利毒手，20日在亚塞拜然的巴库对战土耳其非赢不可，还得祈求义大利击败威尔斯，才能争取一线生机晋级。

© 2021 AFP