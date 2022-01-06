义大利祭强制令 凡50岁以上都须打COVID疫苗

（法新社罗马5日电） 义大利今天下达强制令，要求50岁以上民众都须接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，成为非常少数实施此令的欧洲国家之一，希望能减缓卫生服务压力，并降低染疫病亡人数。

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这项强制令实施至6月15日止。

自2020年2月疫情爆发至今，义大利通报累计13万8000人染疫不治，在欧洲国家中，病亡人数仅次于英国。

义大利总理德拉吉（Mario Draghi）的政府早先已下令，强制教师和医护工作人员必须施打疫苗，自去年10月起，又规定所有受雇员工在进入职场前，必须接种疫苗或出示检测阴性证明。若未遵照规定者，处以留职停薪。

如今规定更严格，不只有工作的人，凡50岁以上民众都须施打疫苗，并且取消可出示采检证明的选择。

义大利内阁今天经过两个半小时会议讨论后，通过这项强制令，但多党组成的联合内阁中也出现意见歧异。

根据德拉吉发言人指出，总理告诉内阁成员说：「今天这项措施的目的，是要维持医院良好运转，同时让学生继续上学，也让商业活动能持续营运。」

义大利国家统计局（ISTAT）资料，在义国约5900万总人口数中，50岁以上者有2800万人。

义大利最近几天确诊COVID-19病例攀升，今天通报单日新增18万9000例，高出昨天的17多万例。（译者：纪锦玲）

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