义大利认定外送属雇员 对Uber Eats等平台开罚

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（法新社罗马23日电） 义大利检察官今天告诉包括Uber Eats在内各家外送平台，他们的外送员属公司雇员（employees）而非独立工作者，并就业者违反劳工安全法规开罚7.33亿欧元（约250亿新台币）。

米兰检察署发表声明指出，优食（Uber Eats）、Glovo、Just Eat与户户送（Deliveroo）等餐点外送平台，必须为在2017至2020年间工作的6万多名外送员，提供固定薪资的非永久合约。

米兰检察长葛瑞柯（Francesco Greco）说：「我们不能再把外送员当奴隶，该是时候把他们视为需要法律保障的公民了。」

检方指出，这4家公司也应回溯支付社会安全与保险费用。尽管检方并未明确说明金额，但这笔帐应不低于数亿欧元。

此外，检方规定外送平台公司也应提供外送员足够的衣装，包括安全帽、手套、反光背心与预防新型冠状病毒的口罩，另应配给公司的机踏车。

检方也要求这些公司支付总计约7.33亿欧元（约9亿美元）与劳安有关的罚金，若有其他违规情事金额可能还会增加。

义大利检方给业者90天时间落实相关规范。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP