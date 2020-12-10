义大利足坛传奇巨星罗西殒落 享寿64

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（法新社罗马10日电） 义大利国家电视台（RAI）报导，义国足坛传奇巨星罗西（Paolo Rossi）辞世，追随阿根廷「一代球王」马拉度纳而去，享寿64岁。

罗西曾帮助义大利国家足球队夺下1982年世界杯足球赛冠军，并获得金靴奖及世界杯首届金球奖，随后又获得1982年欧洲足球先生等荣誉。

RAI体育主播瓦里尔（Enrico Varriale）公布罗西死讯时写道：「令人极为悲伤的消息：罗西已经离开我们了。」

罗西的妻子随后也在社群媒体证实这项消息。

在足球俱乐部生涯中，他先后效力尤文图斯（Juventus）、科莫（Como）、维琴察（Vicenza）、佩鲁贾（Perugia）、AC米兰（Associazione CalcioMilan）和维罗纳（Hellas Verona），1987年退休。

罗西为义大利国家足球队出赛48场比赛，攻入20球；1982年率队夺下世足赛冠军，一人攻进6球，成为全民英雄。

瓦里尔说，罗西让所有人在1982年夏天坠入爱河，近几年在RAI工作的他，也是一名宝贵且称职的同僚，大家会永远怀念他。

罗西逝世前几天，外号「上帝之手」的阿根廷足球传奇马拉度纳（Diego Maradona）才因心脏病发过世，享寿60岁。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP