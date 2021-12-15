义大利防疫新规 16日起从欧盟入境全得筛检

（法新社罗马15日电） 义大利自明天起将收紧从欧洲联盟（EU）国家入境的限制，除规定每个人都须接受COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检，没打疫苗的人还得隔离5天。

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新规定实施前，自欧盟国家入境义大利的人只须出示疫苗接种、近期染疫康复或是筛检结果为阴性的证明即可。

发言人表示，卫生部长史伯兰沙（Roberto Speranza）昨晚签署命令，「规定从欧盟国家入境的所有人，有义务在启程前提出筛检阴性证明」。

「未接种疫苗者，除了阴性证明，并规划实施5天隔离。」

至于从欧盟境外抵达的未接种疫苗人士，早就必须隔离；就算打过疫苗也须筛检。

新措施有效期间自12月16日至明年1月31日，目前欧洲正对抗新变异株病毒Omicron扩散所造成的新一波疫情。

现今全球确诊病例多半是因Delta变异株造成。初步资料显示，Omicron可能对疫苗具抗药性，因此传染力比Delta更强。

义大利在2020年初成为第一个经历COVID-19重大疫情的欧盟国家。

近几个月来，义大利试图运用健康通行证来控制感染人数。通行证上会显示疫苗接种、近期染疫康复或是阴性筛检结果等证明，每个人从上班到上餐厅都得使用。

义大利昨天通报新增逾2万起COVID-19病例、120人病故。

© 2021 AFP