义大利防疫 教师若无健康护照将停职停薪

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（法新社罗马5日电） 义大利政府今天拍板定案，教师有义务需取得COVID-19（2019冠状病毒疾病）健康护照；而民众搭乘公共运输工具，包括国内航班、渡轮和长途火车等，也都须出示健康证明。

法新社报导，义大利的「绿色护照」是欧盟数位Covid-19健康证明的延伸；6日起凡进入电影院、博物馆、室内运动场所或餐厅内用餐，都必须出示证明。

健康护照是证明持有人已施打至少一剂疫苗或过去6个月内染疫康复，以及过去48小时内病毒检测呈阴性反应。

在这次颁布的新强制法令下，包含大学生在内以及各级学校职员，都须有健康护照。据义大利媒体报导，院校职员若连续5天未出示健康护照，将被停职停薪。

教育部长毕昂奇（Patrizio Bianchi）在记者会表示，86%以上的学校人员都已施打疫苗，目前人数可能接近9成。

卫生部长史伯兰沙（Roberto Speranza ）呼吁家长带12岁以上的孩子打疫苗，并说青少年做COVID-19快筛时可减价。

义大利政府规定自9月1日起，搭乘公共运输工具，包括国内航班、渡轮和长途火车旅行，也都有义务出示健康证明。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP