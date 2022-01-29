义大利80岁总统不想连任 国会投票拱他上位

（法新社罗马29日电） 高龄80岁的义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）多次表明不想连任，但义大利各政党今天恳求他再次续任，忧心若下任总统选举难产恐造成政坛大乱。

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义大利国会进行第7轮投票，马达雷拉赢得了将近400票。联合执政的各党表示，已经乔好要在下一轮投票让他当选。

马达雷拉在第8轮投票需要505票以上才能当选。投票将于当地时间下午4时30分进行。

义大利总统是一个仪式性职位，但在政治陷入危机时掌握巨大权力，可以解散国会、选出下任总理，还可以拒绝授权给脆弱的执政联盟。

前欧洲中央银行总裁德拉吉（Mario Draghi）近1年前就任义大利总理，多个月来一直被视为接任总统的最有力人选。

不过部分政党认为，总理大位不能失去德拉吉这个人才。经过多轮投票无果后，许多专家认为，受欢迎又值得信赖的马达雷拉是最适当人选。

极右的联盟党（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）表示，「让我们求马达雷拉留下来吧，让团队成员保持不动，德拉吉继续待在（总理办公室）基吉宫（Palazzo Chigi）。」

© 2022 AFP