义总理呼吁壮大欧盟 向东扩张纳入乌克兰

（法新社史特拉斯堡3日电） 义大利总理德拉吉（Mario Draghi）今天表示，欧洲联盟经历乌克兰战争引发的历史性挑战后必须变得更强大，包括向东扩张，接纳乌克兰等国家。

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德拉吉在法国史特拉斯堡告诉欧洲议会，这场冲突「集结了安全、人道、能源和经济危机」，显示现有的欧盟机制在应变方面「不够完善」。

他认为，答案在采取「务实的联邦主义」（pragmatic federalism），能简化决策，除掉目前往往足以防碍多数立场的成员国否决权。

他说：「这开启了迈向修订条约的道路。若情况如此，我们应该拥抱它。」德拉吉的发言得到欧洲议会议员们的掌声。

德拉吉是欧洲央行前总裁，10年前曾因拯救欧元免于崩溃而备受赞扬。他表示，欧盟东扩是关键，包括接纳乌克兰。

他说：「我们需要完全整全那些怀抱欧洲愿望的国家。」

德拉吉表示，义大利支持与阿尔巴尼亚和北马其顿「立刻开启入盟谈判」，以及加强与科索沃（Kosovo）和波士尼亚（Bosnia）的谈判。

他说：「我们支持所有这些国家加入欧盟，我们也希望乌克兰成为欧盟成员。」

俄罗斯入侵几天后，乌克兰请求快速进入欧盟。布鲁塞尔回应称，入盟过程严格、复杂且耗时数年，不过愿为基辅加速初步评估阶段。

自2020年以来，阿尔巴尼亚和北马其顿已准备好开始入盟程序，但由于保加利亚反对以及德国、荷兰增添一些条件，此事陷入停滞状态。

© 2022 AFP