乌东冲突升温 乌克兰外长将访NATO总部

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（法新社布鲁塞尔12日电） 北大西洋公约组织表示，乌克兰外长库列巴明天将拜访北约总部进行会谈。乌克兰与俄罗斯支持的分离主义分子冲突升高已酿两死，还有俄军集结的迹象，都导致气氛日趋紧张。

随着前线暴力事件遽增，各界愈来愈忧心乌克兰东部长期以来蓄势待发的冲突，可能爆发成为普遍战斗。

乌克兰军方今天表示，有两名乌克兰军人在东部与亲俄分离主义分子作战时死亡，其中一人死于10日分离主义分子持小型武器开火，另一人则是在今天身受致命枪伤。

基辅（Kiev）政府并再度指控莫斯科当局于边界集结数万士兵。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）明天造访北大西洋公约组织（NATO）总部，将与北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）会面。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也将前往布鲁塞尔参与会谈。

白宫上周表示，现在乌俄边界的俄军数量是2014年以来最高。当年乌克兰东部在俄国兼并属于乌克兰的克里米亚半岛（Crimea）后爆发冲突。

布林肯11日受访时警告，若俄国对乌克兰有侵略举动，将面临后果。

克里姆林宫未否认在边界陈兵，表示不会朝与乌克兰开战的方向迈进。但克宫也强调，对于乌东冲突区俄语族群的命运，俄国不会漠然以对。

© 2021 AFP