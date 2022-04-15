乌东顿巴斯雨天地面湿软 美官员：有利抵御俄军入侵

（法新社华盛顿14日电） 俄罗斯军队准备在乌克兰东部顿巴斯地区（Donbas）发动强烈攻势之际，美国国防部一名高阶官员今天说，顿巴斯的雨天天气可能有利乌军对抗俄军。

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顿巴斯地区过去好几天下大雨，随着天气逐渐温暖，未来几天预计将持续降雨。

这名不愿具名的官员说：「由于地表变得湿软，俄军在铺面道路以外的地方将寸步难行。」

在俄罗斯挥军入侵乌克兰之初，天气在乌克兰北部战役扮演重要角色，当时地表结冰状况还不够硬，导致俄罗斯战车必须在铺面道路上排成一长排车队，使得他们容易遭到乌军发射的标枪（Javelin）反战车飞弹攻击。

在地理上，顿巴斯地区坐落在一大片平坦的地表上，较有利于装甲车辆行进。

这位官员又说：「天气肯定是影响战争的因素。」

目前，俄军仍准备对乌东发动新攻势，但这位官员说：「我们很难肯定地跟你说…哪一天是作战行动发起日。」

这位官员说：「他们会打到多远的地方，这代表什么，这是不是意味着结束，我们现在还不知道那么多细节。」

这位官员说：「我们今天看到的是，我们会称为拟定任务的时刻。」他又说，美国认为俄罗斯想在「未来几周在顿巴斯达成某些实际的明确目标」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）最近估计，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）可能会把攻击火力集中在顿巴斯，希望能在纪念1945年战胜纳粹德国的5月9日当天获得胜利。

© 2022 AFP