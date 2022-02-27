乌俄冲突 美科技巨擘陷两难

（法新社华盛顿27日电） 俄罗斯军事入侵乌克兰，美国科技巨擘也陷入出声反战或遭克里姆林宫报复的两难境地。

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脸书（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube因全球可及而具独特影响力，但这些都是以利润为导向的企业，原则立场太过尖锐可能对自身业务不利。

华府智库「欧洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）执行长波利亚可娃（Alina Polyakova）在推文表示：「西方企业为俄罗斯民众提供了一个网路空间，让他们知道俄国政府在乌克兰犯下哪些暴行。」

「克里姆林宫正在积极行动以掩盖真相。」

目前为止，西方科技巨擘在俄罗斯侵乌上所采取的因应措施都很谨慎。例如，脸书母公司Meta Platforms Inc禁止俄罗斯国营媒体透过旗下各个平台获利；YouTube也宣布，将暂停特定俄罗斯频道的影片营利功能，包括国营媒体今日俄罗斯（RT），并祭出其他限制措施。

但专家仍敦促科技公司采取原则立场，尤其是乌克兰遭入侵这样一个有着深远影响的案例。

脸书前首席安全官史塔莫斯（Alex Stamos）25日透过推特表示：「美国企业在地缘政治冲突中选边站是洽当的，且这应该是个简单的决定。」

另一位脸书前员工费希曼（Brian Fishman）的推文也呼应了这一观点，他写道：「不要让人类之恶利用你的工具。」（译者：张瑷/核稿：蔡佳敏）

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