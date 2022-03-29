乌俄将面对面会谈 英：和平协议不得出卖乌克兰

（法新社伦敦28日电） 乌克兰将与俄罗斯面对面和谈，英国外交大臣特拉斯今天对此表示，任何和平协议，都不能「出卖乌克兰」，且应把当俄国有侵略行动时，就会自动重启的制裁条款纳入。

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英国外交大臣特拉斯今天表示，任何乌克兰与俄罗斯间的和平协议，都不能「出卖乌克兰」，且应纳入当俄国有侵略行动时就会自动重启的制裁条款。

法新社报导，特拉斯（Liz Truss）说，乌克兰在2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛（Crimea）那年发生动乱，双方之后达成的「不稳定解决方案」，「并未给乌克兰带来长久的安全」，国际社会应从中记取教训。

特拉斯告诉国会议员：「蒲亭（Vladimir Putin）只会得寸进尺，这就是为什么我们不能让他在这次骇人听闻的侵略中获胜。」

她补充道，相反的，「我们需要确保任何未来的会谈，都不会将乌克兰出卖」。

乌克兰今天警告，遭战火蹂躏的马立波（Mariupol），当地的人道主义危机现在是「灾难性的」，有数以千计的民众死亡。乌俄将在土耳其展开新一轮的面对面和平谈判，基辅周遭的战斗也激增。

特拉斯表示，任何长期的协议，都需要纳入「明确的制裁重启机制」，在俄罗斯有侵略行动时自动生效。

「我们需要确保蒲亭不会再有这样的侵略行为。」

根据乌克兰政府的资料，俄罗斯侵乌已1个月，这段时间有约2万名乌克兰人丧命，另有1000万人被迫逃离家园。数座城市仍遭狂轰滥炸。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）表示，在几乎每天视讯通话后，3月10日后的新一轮面对面会谈，29日将在土耳其的伊斯坦堡展开，必须「丝毫没有任何延迟的」带回和平。

© 2022 AFP