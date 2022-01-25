乌俄局势紧张 拜登宣布美欧团结因应

（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登今天与欧洲领袖召开危机会谈后宣布，西方强权将「团结一致」吓阻俄罗斯攻击乌克兰，另有8500名美军处于待命状态，可能将部署到欧洲增强北约部队。

广告 继续浏览后续

拜登与欧洲和北大西洋公约组织（NATO）的盟邦领袖举行1个小时又20分钟的视讯会议。他会后不久告诉记者：「我举行了一场很棒的会议，与所有欧洲领袖完全达成共识。」

在伦敦，英国首相强生（Boris Johnson）的办公室说：「俄罗斯的敌意与日俱增，各国领袖同意国际团结因应的重要性。」

德国总理萧兹（Olf Scholz）说：「是否让各界感觉到紧张情势降低，全由俄罗斯决定。」北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）警告，如果莫斯科对乌克兰发动「任何进一步的侵略行动」，将付出「严重代价」。

参与会议的还有法国、义大利、波兰与欧洲联盟（EU）领导人。

尽管坚称无意攻击，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在乌克兰附近集结约10万重兵。俄罗斯已在2014年并吞乌克兰的克里米亚，并支持乌东的分离主义者军队。

莫斯科要求西方保证，不会允许让前苏联加盟共和国乌克兰加入北约，并要求美国做其他让步，俄罗斯才会降低紧张情势。

美国与北约已拒绝俄罗斯的要求，并敦促蒲亭自乌克兰边界撤军，警告若俄罗斯发动攻击将引发重大经济制裁，并会加强北约在东欧的驻军。

在华盛顿，五角大厦发言人柯比（John Kirby）说，约有8500名美军处于「高度警戒状态」，可能将部署到欧洲，以增强北约反应部队（NATO Response Force）在此区的行动。各界愈来愈担忧乌克兰地区的冲突将扩散开来。

北约也说，将派出战斗机与舰艇加强东侧防御。

乌俄紧张情势加剧全球股市的不稳定，俄罗斯主要股市指数重挫，卢布下挫后俄罗斯中央银行暂停购买外汇。

法国政府宣布，俄罗斯与乌克兰官员26日将在巴黎与法国和德国官员见面，试图找出化解僵局的办法。

© 2022 AFP