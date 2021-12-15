乌俄局势紧张 西方国家承诺坚定支持乌克兰

（法新社日内瓦15日电） 在各界日益担心俄罗斯恐入侵乌克兰之际，西方国家今天在日内瓦召开的联合国人权理事会宣布，「坚定」支持乌克兰的主权、独立和领土完整。

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联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）集会听取乌克兰各地人权状况最新报告的同时，美国、欧盟、英国等地的外交官都对迹象显示俄国可能即将入侵乌克兰表示担忧。

美国驻日内瓦代表团官员艾略特（Patrick Elliot）说：「有证据显示俄国已制定计画，将对乌克兰采取进一步侵略行动，我们对此严重关切。」

「我们坚定支持乌克兰的主权、独立和领土完整。」

英国大使曼利（Simon Manley）也对「乌克兰边境破坏稳定的活动和军队集结」表示担忧，并警告「俄国的活动对乌克兰和国际安全构成威胁」。

乌克兰和西方盟邦指控莫斯科当局，在乌俄边境附近集结数以万计部队，准备入侵乌克兰。

乌克兰军事指挥部认为明年1月底紧张局势可能会升级。

乌克兰大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）今天警告联合国人权理事会：「假若遭入侵，将对我国及以外地区的安全、人道和人权情况带来灾难性后果。」

© 2021 AFP