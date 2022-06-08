乌俄战争刺激通膨飙升 印度两月内二度升息

（法新社孟买8日电） 印度中央银行今天宣布两个月内第二度升息，这个亚洲第三大经济体在俄罗斯入侵乌克兰后，也受到通货膨胀飙升的冲击。

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印度中央银行印度储备银行（The Reserve Bank of India）今天调高主要附买回利率50个基点，到4.90%。印度央行一个月前开始采取积极的货币紧缩，在5月意外调高这项利率0.4个百分点，到4.40%。

印度储备银行总裁达斯（Shaktikanta Das）在电视转播的谈话中表示：「欧洲的战争仍然持续，我们每天都面临新的挑战。」他指的是食品和燃料价格上涨。

他说，通膨是全球性的问题，但新兴经济体面临着「更大的挑战」，随着先进经济体的货币政策转变，市场出现动荡。

印度经济遭COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击后强劲反弹，成为世界成长速度最快的国家之一，但随着全球大宗商品价格飙升，印度正努力应对不断上升的成本。

印度今年前4个月的消费者通膨率都超过央行2%到6%的目标区间，4月通膨率更来到7.79%的8年新高。

印度经济出现全面性的价格大幅上涨，包括食品和燃料。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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