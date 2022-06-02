乌俄战争推升谷物肥料价格 非洲联盟主席将晤蒲亭

（法新社塞内加尔首都达卡2日电） 塞内加尔表示，非洲联盟（African Union）主席、塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）将于明天在俄罗斯西南部城市索契（Sochi）与俄罗斯总统蒲亭会面。

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萨勒办公室今天说，萨勒总统这次访俄目的是在寻求「释出谷物和肥料的库存，封锁这些产品特别影响到非洲国家」；他同时也将试图缓解乌克兰冲突。

萨勒办公室说，这次访问是在蒲亭邀请下所筹办，萨勒将与非洲联盟委员会（African Union Commission）主席一同前往。

另一方面，乌克兰总统泽伦斯基也将向非洲联盟发表视讯演说，但日期尚未确定。

乌克兰战争导致全球燃料、粮食和肥料成本飞涨，非洲国家有深切的感受。

乌克兰和俄罗斯都是非洲小麦和其他谷物的主要供应国，而俄罗斯则是肥料主要生产国。

联合国上个月说，非洲面临由战争引发的「前所未有的」危机，使得非洲大陆面临从气候变迁到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情等种种困难更加恶化。

萨勒在本周稍早呼吁欧盟领导人帮助减缓关键大宗商品危机。

他指出，西方国家将俄罗斯银行排除在全球支付系统「环球银行金融电信协会」（SWIFT）之外的决定，可能会损害对于非洲大陆的粮食供应。

萨勒透过视讯表示：「当环球银行金融电信协会系统受阻时，这意味着即使这些产品存在，就算还有其他支付管道，支付也变得复杂。」

萨勒认为俄罗斯封锁敖德萨（Odessa）之举损害乌克兰粮食出口，他支持联合国领导让敖德萨港重新开放的努力。

© 2022 AFP