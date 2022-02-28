乌俄战事恐酿能源危机 油价飙涨冲上103美元

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（法新社香港28日电） 俄罗斯挥军入侵乌克兰，促使西方国家对俄国祭出新制裁，由于交易商愈来愈担心爆发能源危机，纽约西德州中级原油期货价格今天大涨逾6%，伦敦布伦特原油也涨逾5%。 纽约西德州中级原油油价大涨6.27%，来到每桶97.33美元，伦敦布伦特原油则上涨5.24%，报每桶103.06美元。 美国和欧洲联盟（EU）表示，将把部分俄罗斯银行从「环球银行金融电信协会」（SWIFT）支付系统中踢出，并针对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）和俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）祭出个人制裁。 欧美也禁止与俄罗斯央行的所有交易，导致卢布暴跌；彭博（Bloomberg News）称卢布今天在离岸市场交易中暴跌近30%。彭博汇整的数据指出，离岸市场交易中卢布兑美元汇率下跌27%，跌至114.33卢布兑1美元。 德州休士顿Lipow Oil Associates总裁兼石油顾问里鲍（Andy Lipow）提到：「将部分俄罗斯银行逐出SWIFT 可能会导致石油供应中断，买方和卖方都在试着弄清如何适应新规则。」 交易商将密切关注石油输出国家组织（OPEC）和其他以俄罗斯为首主要产油国本周将召开的会议，届时与会各方将讨论增加石油产量的计画。