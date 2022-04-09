乌俄战事未歇 泽伦斯基：仍准备好跟俄国谈判

（法新社基辅9日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，乌克兰「仍然准备好」继续跟俄罗斯谈判。乌方发现布查镇和首都基辅附近其他地区发生的暴行后，两国的谈判便停滞下来。

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泽伦斯基与来访的奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）一同召开记者会，他说：「乌克兰总是说准备好谈判，并寻找任何方法来停止战争。」内哈默此行造访了基辅市郊的布查镇（Bucha）。

泽伦斯基提到预期俄军将发动的攻势，他表示：「不幸的是，在此同时我们看到（俄军）在东部为重要战役做准备，有些人说这是决定性的战役。」

他还说：「我们已准备好作战，同时期盼透过外交手段结束战争。」

俄乌两国上一次面对面会谈是在3月29日，据称当时乌克兰谈判代表已表明愿意接受中立地位，以换取第三方的安全保障。

泽伦斯基指出：「我们看到有武器、装备和部队集结在东部和南部，准备占领我们另一部分的领土。」

根据联合国难民署（UNHCR）的数据，自俄国2月24日入侵乌克兰以来，已有超过440万难民逃离乌克兰。

联合国难民署表示，截至今天共有444万1663名乌克兰难民，比昨天的统计数据又增加5万9347人。

妇女及孩童占逃亡人数的大约90%。据乌克兰法律，所有18岁至60岁的本国男性都可被军队徵召，因此不得离境。

© 2022 AFP