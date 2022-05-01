乌俄最新换俘 含怀孕5月女兵总共14乌克兰人获释

（法新社基辅30日电） 乌克兰今天表示，与俄罗斯部队的最新交换俘虏行动，包括一名怀孕5个月的女兵在内共14名乌克兰人获释，但未披露有多少俄罗斯人交还给莫斯科当局。

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乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）在Telegram发文表示：「我们今天进行新的交换俘虏行动。14名我方人员正归返，包括7名军人和7名平民，其中一名女性军人怀孕5个月。」

韦列舒克昨天接受英国广播公司（BBC）专访时，指控俄罗斯部队把大量乌克兰平民送往俄罗斯，把他们充当「人质」。

BBC引述韦列舒克表示：「那就是为何他们要捉拿所有这些人质，包括平民、女子、地方议会职员，试图利用他们。」

她又说，「我们晓得那里有超过1000名人质，包括将近500名妇女」，并称他们被关押在监狱以及审前拘留中心。

韦列舒克强调，确保在换俘中让女性重获自由很困难。她说：「如今若无女性在名单上，我们就拒绝换俘。那就是我们如何致力设法营救我方妇女和平民。」

自从俄罗斯于2月24日挥军入侵乌克兰以来，莫斯科和基辅当局曾进行多次换俘行动。

© 2022 AFP