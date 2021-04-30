乌俄边界紧张 布林肯5月访乌克兰力挺基辅

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（法新社华盛顿30日电） 在俄罗斯军队近期沿着乌克兰边界集结之后，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）下月将造访乌克兰，展现美国「坚定」支持乌克兰。

俄国近几周曾在乌克兰北部、东部边界附近与克里米亚半岛（Crimea），部署多达10万兵力，令人忧心情势将剧烈升级。

但莫斯科（Moscow）政府23日宣布已开始撤离武装部队。基辅（Kiev）政府与北大西洋公约组织（NATO）都表示乐见这项声明。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）今天发布声明表示，布林肯将在5月5日至6日访问乌克兰，「重申美国坚定支持乌克兰在面对俄国持续侵犯下的主权和领土完整性」。

届时布林肯将与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）会面。

俄罗斯2014年兼并克里米亚半岛后，基辅政府就开始在乌克兰东部的顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）地区对抗亲俄分离主义分子。

去年7月确立的停火在今年遭到破坏。自1月起，乌克兰部队与分离主义分子的冲突剧烈升温。

咸认这些分离主义分子获得俄国政治和军事上的支持，但莫斯科当局否认。乌东冲突至今已夺走逾1万3000人性命。

© 2021 AFP