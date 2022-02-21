乌俄风云紧 俄国股市重挫、镍价飙逾10年新高

（法新社莫斯科21日电） 由于乌克兰危机迅速恶化，且克里姆林宫削弱俄美领导人举行峰会的希望，俄罗斯股市今天重挫。与此同时，受乌俄局势升温和供应紧俏影响，镍价则飙至逾10年来新高。

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俄国股市以美元计价的RTS指数下挫逾10%，且自年初以来已下跌超过20%。此外，俄罗斯货币卢布（ruble）汇率也下跌。

近几个月来，随着投资人评估乌俄危机转折，俄罗斯股市遭受多次冲击。

经法国总统马克宏（Emmanuel Macron）斡旋，艾里赛宫（Elysee）指出，美国总统拜登和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）原则上同意就乌克兰问题举行峰会。然而，克里姆林宫（Kremlin）今天表示，目前尚无举办「拜蒲会」的具体计画。

此外，由于乌俄情势升温以及供应紧张，镍价今天在伦敦金属交易所（London Metal Exchange）盘中交易升至每吨2万4610美元，创下2011年以来最高水准。

德国商业银行（Commerzbank）分析师布利斯曼（Daniel Briesemann）指出：「乌克兰危机持续笼罩着金属价格。」

俄罗斯是世界上最大的镍、铝和钯生产国之一。不过，布利斯曼示警，铝和钯价涨幅并未达镍价上涨的程度。他表示，随着库存量下降，「镍市场似乎仍非常紧张」。

© 2022 AFP