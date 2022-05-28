乌克兰东正教会莫斯科分会与俄国切割 宣布完全独立

（法新社基辅27日电） 乌克兰东正教会莫斯科分会今天表示，由于俄罗斯入侵乌克兰，莫斯科分会将断绝与俄国的关系，宣布「完全独立」。这是对俄罗斯宗教权威所采取的历史性举措。

广告 继续浏览后续

该教会举办一场聚焦俄罗斯「侵略」的会议，并宣布「乌克兰东正教会的完全独立及自主性」后，透过声明表示：「我们不认同俄罗斯东正教牧首基里尔（Patriarch Kirill）在战争方面的立场。」

俄罗斯东正教牧首基里尔明确表达支持俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）进攻乌克兰，乌克兰东正教会莫斯科分会先前曾正式宣誓效忠基里尔。

声明指出：「委员会谴责战争，这是违反上帝的『不可杀人』戒律，并对所有因战争而受苦的人表示哀悼。」声明还说，自乌克兰宣布戒严以来，他们与莫斯科领导层的关系已变得「复杂或不存在」。

委员会也呼吁乌克兰和俄罗斯双方「持续进行谈判程序」，并找出方法来「停止杀戮」。

教会发言人大主教克里孟（Kliment）向法新社表示，委员会已强调其「完全拒绝牧首基里尔对战争的立场」。

克里孟说：「基里尔不但没有谴责俄罗斯的军事侵略行动，也没有为受难的乌克兰人民说话。」

俄罗斯东正教会发言人莱哥达（Vladimir Legoida）在通讯软体Telegram上说，教会表示「尚未收到来自乌克兰东正教会的官方声明」，无法置评。

莱哥达表示，乌克兰东正教会「处境艰难，面临来自多方的压力：来自当局、阴谋家、民族主义思想的人们…以及媒体的压力」，并指控「外部势力试图破坏俄罗斯东正教会团结」。

© 2022 AFP