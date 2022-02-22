乌克兰东部两个分离共和国：顿内茨克与卢甘斯克

（法新社巴黎21日电） 乌东分离主义分子自行成立的顿内茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国今天获俄罗斯承认独立。这两个地区位于乌克兰东部的铁锈地带，于2014年逃脱基辅当局掌控。

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自此之后，乌克兰政府军与当地获莫斯科撑腰的分离主义分子陷入战斗，造成1万4000多人死亡。

● 煤矿与炼钢厂

四周被矿渣堆围绕的顿内茨克，是顿巴斯（Donbass）采矿盆地的主要城市。

顿内茨克曾被称为史达林诺（Stalino），是以矿业为主的工业重镇。顿内茨克也是乌克兰主要的钢铁生产中心之一。人口200万人。

前身是伏罗希洛夫格勒（Voroshilovgrad）的卢甘斯克也是工业城市，人口有150万人。

这两个地区都位于采矿盆地，在黑海北岸与俄罗斯交界处，蕴藏丰富矿产。

第二次世界大战爆发后，由于有许多俄罗斯工人在苏联时期被送到那里，当地有许多操俄语的民众。

● 2014年后陷入冲突

俄罗斯2014年兼并克里米亚后，这两个地区出现获克里姆林宫支持的叛乱活动，与乌克兰军队陷入武装冲突。

顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）与卢甘斯克人民共和国（Lugansk People's Republic）在公投后自行宣布独立，但未获国际社会承认。

基辅当局与西方表示，俄罗斯怂恿乌东民众起义，派出武器与军人越境支援他们。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，他承认这两个地区的独立地位。

顿巴斯也陷入基辅与莫斯科的文化战争中，俄罗斯表示，乌东大范围地区住着说俄语的民众，必须保护他们免受乌克兰民族主义入侵。

● 和平协议

解决乌东冲突的办法明列在2015年签署的明斯克和平协议中，但现在陷入僵局。基辅与分离主义分子互控对方违反协议。

由于交战方屡次违约，双方一再破坏停火协议。

根据明斯克协议，叛军地区可获得很大程度的自治，也能根据乌克兰法律举行地方选举，但其中政治部分仍形同虚设，双方互控让协议失效。

英国首相强生（Boris Johnson）批俄罗斯承认分离主义共和国是「公然违反乌克兰主权与领土完整」。

● 领袖

这两个共和国都在寻求中央政府给予完全自治权，都有自行宣布当选的总统。

在2018年基辅声称有争议的选举中，普希林（Denis Pushilin）宣布当选，成为顿内茨克人民共和国的领导人，帕斯特尔奈克（Leonid Pasechnik）则是卢甘斯克的领袖。

根据尚未证实的报导，过去几年来，有许多军阀与分离主义官员在攻击中丧命，沦为内战或乌克兰部队军事行动的受害者。

顿内茨克的分离主义领袖札哈成柯（Alexander Zakharchenko）2018年8月在顿内茨克一家咖啡馆遭遇炸弹攻击死亡，是迄今在冲突中丧命的最知名叛军受害者。

© 2022 AFP