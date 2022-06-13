乌克兰东部军队办战时婚礼 新人：日子还是要过

（法新社乌克兰德鲁日基夫卡12日电） 乌克兰军队今天在东部前线战斗中休息片刻，为两对情侣举行婚礼。新人表示，日子还是要过下去。

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这两对年轻的情侣几个月前在军中认识，今天在阳光普照下于乌克兰东部小镇德鲁日基夫卡（Druzhkivka）结为连理，此地距离乌军对抗俄军的前线战区40公里。

23岁新娘柳塔（Khrystyna Lyuta）身穿迷彩裤和军靴，搭配传统的乌克兰红色绣花上衣。她解释说：「我习惯了这种军服。」

她的丈夫是28岁的米哈尔丘克（Volodymyr Mykhalchuk），他两个月前接受动员，两人才认识。他们都住在西南部的文内齐亚（Vinnytska）地区，彼此距离约5公里，若非发生战争，或许就不会相识。

柳塔解释为何两人决定结婚时说：「战争就是战争，但日子还是要过下去。」米哈尔丘克表示：「这不是仓促决定。重要的是我们彼此相爱，我们想在一起。」

另一名新娘是在通信部队工作的23岁女子克莉丝蒂娜（Kristina），她今天选穿带有红色民俗刺绣的传统白色服装，丈夫也是23岁，是一名狙击手。

克莉丝蒂娜说：「我认为这是为了建立新的家庭，无论何种地点或方式都无所谓。」

两位新郎都穿着军服。

新人们预定在同一天返回战区工作。他们的指挥官告诉法新社：「我没办法让他们放多天假，唯一能做的是先不会派他们到前线，他们会待在后方。」

两对新人今天都没有家属在现场见证，但他们说，家人都能体谅。

主持婚礼的神职人员告诉法新社，这是俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，这个旅在战时首办婚礼，「现在还在战争，没有时间举行大型庆祝活动」。

© 2022 AFP