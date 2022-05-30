乌克兰东部战况严峻 俄军持续进逼北顿内茨克

（法新社基辅30日电） 乌克兰卢甘斯克州州长盖戴今天说，尽管俄罗斯军队面临强烈抵抗，他们仍进逼乌克兰东部城市北顿内茨克市中心。另外，英国国防部指出，俄军中阶和低阶军官似乎遭受毁灭性折损。

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卢甘斯克州（Lugansk）州长盖戴（Sergiy Gaiday）在社群媒体发布声明说：「俄罗斯人正向北顿内茨克（Severodonetsk）市中心推进，战斗仍持续进行，情势非常严峻。」

俄国在侵略乌克兰的战争初期没能攻下乌国首都基辅，之后俄军已把重心转移到乌克兰东部顿巴斯地区（Donbas），并试图巩固他们已掌控的土地。

盖戴在通讯软体Telegram指出：「北顿内茨克的重要基础设施遭摧毁，60%的受损民宅无法复原。」

英国国防部今天表示，俄国军队在入侵乌克兰的战争中，中阶和低阶军官似乎遭受毁灭性折损，这添增未来军事效能削弱的可能性。

英国国防部在推特（Twitter）发文指出：「根据数则有关俄国驻乌克兰部队发生局部叛乱的可靠消息，缺乏经验丰富且可靠的排长和连长，可能会导致士气进一步下滑，且纪律依然很差。」

英国国防部还说，损失了年轻军官，可能会让俄国在军事指挥和军事管制现代化方面的问题更加恶化。

另外，俄罗斯国防部今天表示，俄军攻击了乌克兰南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的造船厂设施。

国防部提到，俄军炮火袭击尼古拉耶夫奥基安造船厂（Okean Shipyard）的棚厂，摧毁了车辆和其他设备。

但路透社无法独立查证前述消息。（译者：陈彦钧/核稿：陈政一）

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