乌克兰人叹运气差无缘世界杯 场外还有更重要战役

（法新社基辅5日电） 乌克兰队今天在卡地夫（Cardiff）对决地主威尔斯队，力拚卡达世足赛门票，在约2300公里外的乌克兰首都基辅一家酒吧聚集球迷高唱国歌期待赢球，最后却败兴而归。

广告 继续浏览后续

乌克兰球员错失几次破门机会，阵中的亚莫伦科（Andriy Yarmolenko）一记乌龙球让威尔斯以1比0胜出，粉碎乌克兰进军世界杯足球赛会内赛希望，乌克兰球迷当下一片静默。 一名32岁的资讯科技专家在比赛结束后告诉法新社：「真的非常失望。许多人想要这场胜利，此胜对乌克兰人民来说非常必要。」 「我认为他们尽了一切努力，只是运气不好。统计数据显示，优势在我们这边。但运气差；胜败乃兵家常事。」

一名23岁行销人员在比赛中场休息时曾告诉法新社：「对我们每个人来说，这会提升士气，尤其是对目前受到攻击或被占领的地区。」 另一名34岁球迷也表示：「赢球将能鼓舞我们军队和整个乌克兰的士气。」 一名身穿乌克兰国家队黄色球衣的工程师说：「今天如果赢球，原可增添不少正能量。不过他们很拚了，攻门次数很多，也有很多进球机会，所以不能怪他们做错了什么。」 「日子还是要过下去。而今我们有更重要的战斗，不是在足球场上，而是在战场上。乌克兰武装部队确实为大家如何在自己的战场上奋战树立榜样。」

© 2022 AFP