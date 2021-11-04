乌克兰人就是不信疫苗 新冠疫情失控无解

（法新社基辅3日电） 乌克兰疫情因Delta变异株而复燃，单日新增病故攀升至世界第3，即便如此，很多乌克兰人依然不愿打疫苗，导致当地疫苗覆盖率迟迟拉不上来。

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基辅第4医院（Hospital Number Four）的太平间，大量装入黑色塑胶袋的染疫病故者遗体凸显当地疫情复燃的严重程度。

医院院长墨潘（Tetiana Mostepan）告诉法新社：「昨天以来本院已5人染疫病故。」

基辅第4医院455张COVID-19专责病床已达7成满，墨潘表示，住院者里仅3%到4%有打过疫苗。

乌克兰是欧洲最贫困国家之一，现因传染性更高的Delta变异株（最先出现于印度）肆虐，使当地COVID-19疫情严重飙升。人口约4000万的乌克兰今天通报单日新增720人染疫病故，单日染疫病殁数字仅次美、俄高居世界第3。

乌克兰的新增确诊上周一度达单日2万6870例，创大流行以来新高，今天的单日新增确诊也超过2万3000例。

乌克兰已取得辉瑞（Pfizer）/BNT、AZ、科兴（Sinovac）3种COVID-19疫苗，单是基辅就有约180个接种站，连大型购物中心与火车站都有。但即便政府大力宣导且对不打疫苗者设有种种限制，全国目前却仍只有约760万人完整接种，不到总人口的20%。

有些乌克兰人甚至宁愿花钱买偏方也不打疫苗，当地警方光是侦办医疗纠纷的案子就已好几百件。

墨潘说：「COVID-19并非不能预防，为何不采取正确预防措施而去听信无稽之谈？应该还是与民众不信任国家脱不了干系。」

不少人也把问题归咎于网路上泛滥的不实资讯。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）上周恳请民众别偏听偏信，务必接种疫苗，连「关了社群媒体、多用用脑袋吧」等重话都说出。

但染病住进基辅第4医院的47岁建筑工人查克（Sergiy Tsaryk）依然没有接种打算。

卧在病榻的查克说：「我不信任这些疫苗，都是急就章下所研发出来的东西。」

© 2021 AFP