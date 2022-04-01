乌克兰人权团体呼吁欧洲安全组织重回乌国

（法新社布拉格31日电） 乌克兰人权团体「克里米亚人权之家」（Human Rights House Crimea）今天敦促欧洲安全暨合作组织（OSCE）应回到饱受战争蹂躏的乌克兰，并且恢复人权监督工作。

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监督团体「克里米亚人权之家」表示，2月24日俄罗斯入侵乌克兰时，欧洲安全暨合作组织将国际员工撤走，还把监督人权工作留给当地团体。

欧洲安全暨合作组织观察人员于2014年在莫斯科同意下进驻，以监督乌克兰东部的停火过程。先前在乌东地区，亲俄分离主义叛军与乌克兰部队曾经交战。欧洲安全暨合作组织是唯一中立的见证者，并且每天发布通报。

克里米亚人权之家的斯克里普尼克（Olga Skripnik）在访问布拉格时告诉记者，欧洲安全暨合作组织在乌克兰的人员有防弹衣、头盔和防弹车，但他们留下每样东西，离开了乌克兰。

她又说：「我们要求欧洲安全暨合作组织重回乌克兰来协助，或提供保护装备给乌克兰人，现在俄罗斯的罪行是由没有装备保护的乌克兰人在记录。」

克里米亚人权之家的苏利亚里纳（Maria Sulialina）表示，国际组织也应协助孩童和平民撤离，对被占领的城市提供人道援助。

她表示：「乌克兰1万5000所学校，有790所遭到炮轰，75所全毁。」又说，在俄国入侵期间，至少有148名孩童丧生、222人受伤。

斯克里普尼克敦促成立审理法庭，起诉俄国的入侵行为。

欧洲安全暨合作组织于1970年代成立论坛，开始东西方对话，在世界3大洲中有57个成员国，包括美国及北大西洋公约组织（NATO）其他盟国，也包括俄罗斯和乌克兰。

欧洲安全暨合作组织3月3日通报旗下乌克兰员工费尼纳（Maryna Fenina）在东部城市哈尔科夫（Kharkiv）遭轰炸死亡。

© 2022 AFP