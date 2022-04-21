乌克兰人权监察官质疑与俄合作 红十字会否认

（法新社基辅20日电） 一名基辅高级官员今天指控红十字国际委员会（ICRC）在乌克兰与俄罗斯「合作」，不过红十字会立即否认这番指控。

广告 继续浏览后续

乌克兰人权监察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）说，红十字国际委员会上个月宣布计划在俄罗斯南部罗斯托夫（Rostov）地区开设一个分支机构，以帮助乌克兰难民。基辅当局表示，已有乌克兰难民被强行带到俄罗斯。

丹尼索娃今天与红十字国际委员会乌克兰分部负责人会面，之后接受乌克兰电视台访问时说：「红十字国际委员会没有履行职责，我对此深信不疑。」

她援引联合国数据表示，约有55万乌克兰人在战争期间被带到俄罗斯，其中12.1万人是儿童，但基辅对于这些人的身分及去向并不知情。

丹尼索娃问道：「他们在哪？在过滤营（Filtration camp）？还是临时设施？」

丹尼索娃说，她曾向俄罗斯人权事务专员莫斯卡科瓦（Tatyana Moskalkova）和红十字国际委员会求助，希望获取这些难民的资讯，让乌克兰得以帮助他们返家，但「完全没有收到两方回覆」。

电视台主播询问丹尼索娃是否怀疑红十字国际委员会与俄罗斯「合作」时，她回答说，「是的，我怀疑他们（这么做）」。

红十字国际委员会则强烈反对这番指控，称：「我们从不协助组织或实施强制撤离，我们不会支持任何违背人民意愿和国际法的行动。」

红十字国际委员会还说：「为了触及所有受影响者，并为我们的团队取得必要的安全保障以提供救生援助，与冲突各方建立和保持对话至关重要。」

红十字国际委员会表示，他们一直在研究于俄罗斯南部开设办事处的可能性，并强调委员会唯一的目标就是「替那些受武装冲突影响的人民减轻痛苦」。

© 2022 AFP