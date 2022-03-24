乌克兰人道危机冰山一角 世卫证实64起医疗机构遇袭

（法新社日内瓦23日电） 俄罗斯侵略乌克兰即将届满一个月，世界卫生组织（WHO）今天表示，战火迄今造成的人道危机只是冰山一角；世卫也呼吁停止攻击医疗机构，目前已证实至少有64起这类袭击事件。

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世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）说：「我们目前面临的问题…真的只是需求的冰山一角。未来几周，乌克兰境内必须要有进一步、大规模的援助，因为我个人从未在发展如此迅速的危机中见过这么复杂、仓促的需求。」

莱恩提到俄军包围的乌克兰南部港市马立波（Mariupol），据信当地有数以万计平民陷入无水、无粮也没电可用的困境。

他表示，在马立波，就连把人送医接受治疗都要冒着生命危险，眼看亲人可能会死，却无能为力，「这本身就是对医疗照护的攻击：让人们恐惧到无法移动以取得水、食物和医疗的地步。很难解释这有多么非人性」。

莱恩还说，已有360万人逃离乌克兰，估计境内还有650万人流离失所，另有1200万人的生活被战乱影响，在原有4400万人口的乌克兰，相当于半数都遭受战争冲击。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：「必须立刻停止攻击医疗机构，医疗系统、设施和医护人员不是、也绝不应该成为攻击目标。」

世卫组织未来3个月需要5750万美元来协助乌克兰，但目前仅收到960万美元。

© 2022 AFP