乌克兰停掉关键管线 俄罗斯输往欧洲天然气量减少

（法新社基辅11日电） 随着俄罗斯持续军事行动，乌克兰稍早表示，他们正暂停一条关键管线的天然气输送，俄罗斯借道乌克兰输送到欧洲的天然气供应量已经在今天减少。

广告 继续浏览后续

乌克兰天然气营运商GTSOU昨天表示，由于俄国军队的占领干扰营运，他们正暂停「索赫拉诺夫卡」（Sokhranivka）转运站的天然气运输。

GTSOU曾承诺要暂时把所有天然气供应经由另一个转运站改道输送，以「充分履行公司对欧洲伙伴的输送义务」。

GTSOU今天公布的数据显示，「索赫拉诺夫卡」的输送流量已降至零，另一个转运站流量预计会增加，但不足以补足「索赫拉诺夫卡」减少的量。

GTSOU指出，相较于昨天，今天透过这些管线经由乌克兰输送的天然气量可能下降18%，也就是1600万立方公尺。

俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）不认为GTSOU有理由宣布基于「不可抗力」因素暂停输送天然气，还说不可能为所有天然气供应重新安排输送路线。

俄罗斯天然气工业公司告诉塔斯社（TASS），今天经由乌克兰输送的供应总量为7200万立方公尺，前一天则为9580万立方公尺。

俄罗斯新闻社（RIA）报导，俄罗斯天然气工业公司还说，转运俄国天然气到欧洲的乌克兰入口点只剩下一个，这将破坏天然气供应的安全。

乌克兰是俄罗斯天然气运往欧洲的主要供应路线，即便俄国于2月24日军事入侵乌克兰，双边之后仍保持天然气运输。

© 2022 AFP