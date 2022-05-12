乌克兰关闭关键管线 Gazprom：俄输欧天然气减1/3

（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）表示，在乌克兰暂停一条关键管线的天然气输送后，今天俄罗斯借道乌克兰输送到欧洲的天然气减少1/3。

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乌克兰天然气管线营运商GTSOU昨天表示，由于俄国军队的占领干扰营运，他们正暂停「索赫拉诺夫卡」（Sokhranivka）转运站的天然气运输。

GTSOU此举的时间点就在俄罗斯派兵入侵乌克兰进入第3个月。

俄罗斯天然气工业公司告诉国际传真社（Interfax），今天经由乌克兰输送的供应总量为5060万立方公尺，前一天则为7200万立方公尺。

GTSOU今天在官网公布的数据略为不同，今天输送的天然气总量为5300万立方公尺，前一天则为7300万平方公尺。

乌克兰是俄罗斯天然气运往欧洲的主要供应路线，即便俄国于2月24日军事侵略乌克兰，双边仍保持天然气运输。

德国昨天表示，俄罗斯借道乌克兰输送的天然气供应减少25%。

俄罗斯借道乌克兰输送到欧洲的天然气供应下滑引发外界忧心原本已攀至高点的欧洲天然气价格，在供应减少下，将进一步飙升。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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