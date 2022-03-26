乌克兰军情官员：俄军已被渗透 误判多战术又老套

（法新社华盛顿25日电） 乌克兰国防部情报总局（GUR）局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）接受美国媒体访问时说，俄罗斯军队被许多乌克兰线人渗透，误判又多，只能对乌军使出中世纪的「老套战术」。

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36岁的布达诺夫在「国家周刊」（The Nation）今天刊出的访问中说，乌克兰动员了「非常多人」在俄罗斯战线后方进行游击战。访问是透过加密线路及翻译人员完成。

布达诺夫表示，虽然乌克兰部队一个月来坚强抵抗俄军，情势仍「非常严峻」。 他说：「我国领土上有非常多俄军，他们包围着乌克兰多座城市。至于和平前景，就算有谈判，也还是模糊又难以预料。」 布达诺夫还表示，俄方的「误判」对乌克兰部队有利，「俄罗斯指挥部多次误判，而我们善加利用」。

「乌克兰军队凸显出，俄军作为全球第2大军力是个庞大的神话，它只不过是中世纪的兵力集中、老套战术而已。」

布达诺夫接着指出，乌克兰有效利用了线人，「我们在俄军内部有很多线人，不只在俄军，还有他们的政治圈和领导阶层」。 「我们去年11月就知道俄国人的企图，大家可以看到一切都发生了。至于日期，则改了数次。」

布达诺夫说，亲俄的车臣部队内部也有乌克兰线人，对方一有动作，探子就会回报。 他最后表示：「我们的战士、军人甚至猎人将开始用步枪在森林猎杀俄军侵略者。我认为，春天很快就要到了，我们的森林将一片新绿，而真正的地狱将为入侵者敞开。」

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