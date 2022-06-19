乌克兰军方：北顿内茨克市附近击退俄军

（法新社基辅19日电） 乌克兰武装部队今天指出，乌克兰军队在东部城��北顿内茨克附近击退俄罗斯攻击。两军已在当地浴血战斗数周。

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乌克兰军方在脸书帐号中发文称：「我军部队在托什基夫卡（Toshkivka）地区击退攻击。敌人已经撤退，正在重新集结。」

发文表示，俄军朝奥里霍韦村（Orikhove）展开「突袭」，乌军在村落附近将其「成功击退」。

北顿内茨克（Severodonetsk）大部分地区已遭俄军掌控。官员昨天表示，��郊定居地发生激战。

北顿内茨克所在的乌东卢甘斯克州（Lugansk）州长盖戴（Sergiy Gaiday）今天在通讯软体Telegram上指出：「俄方有关于他们掌控北顿内茨克的所有宣告都是谎言。他们确实掌控城��大部分，但不是全部。」

当局持续对与北顿内茨克隔河对望、遭到严重炮击的利西昌斯克（Lysychansk）进行人员撤离。

连结利西昌斯克原本仅存的一座桥遭到炸毁后，北顿内茨克人员撤离行动已经几天无法进行。

乌克兰当局指出，躲避炮击的数百人栖身北顿内茨克的阿佐特化工厂（Azot）。

盖戴表示，化工厂于24小时内两度遭到攻击，厂区污水处理场已经遭到摧毁。

联合国本周警告，还没有撤离北顿内茨克的平民，其干净饮水、食物和卫生用品即将用罄。

© 2022 AFP