乌克兰前总统波洛申科涉叛国罪遭调查

（法新社基辅20日电） 乌克兰官员今天点名前总统波洛申科（Petro Poroshenko）是一宗叛国罪调查案的犯嫌。官员指控，他曾协助亲俄罗斯的分离主义分子贩售煤炭至首都基辅（Kiev）。

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乌克兰当局表示，他们怀疑56岁的波洛申科可能涉及数十项罪嫌，正在调查当中。

国家调查局表示，怀疑波洛申科「犯下叛国罪」，以及支持「恐怖组织」活动。所谓恐怖组织指的是分离主义分子。

国家调查局在声明中说，波洛申科在2014至2015年担任总统期间，曾协助分离主义者自行宣称建国的顿内茨人民共和国（Donetsk People's Republic）和卢甘斯克人民共和国（Luhansk People's Republic），把价值约15亿荷林夫纳（hryvnia，乌克兰币，约5400万美元）的煤炭卖到基辅。

若遭定罪，波洛申科将面临最高15年刑期。

今年稍早，一名亲克里姆林宫的乌克兰议员和一名前能源部长，也被点名是这起案件的犯嫌。

波洛申科在2019年4月总统大选惨败，输给喜剧演员出身的政坛新手泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），泽伦斯基曾承诺会根绝贪腐，并调查前政府官员。

乌克兰自2014年起就一直在对抗东部顿内茨区和卢甘斯克区的亲俄分离主义分子，战事迄今已夺走逾1万3000人的性命。

© 2021 AFP