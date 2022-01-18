乌克兰前总统遭控叛国 检方要求3500万美元保释金

（法新社基辅17日电） 乌克兰前富豪总统波洛申科去年12月离开乌克兰后，不顾自己会被以叛国罪名逮捕，于今天返国。检方要求他支付3500万美元（约新台币9.65亿元）的保释金，否则将被关押。

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波洛申科（Petro Poroshenko）是乌克兰顶尖富豪之一，曾于2014至2019年担任总统，现正面临叛国罪调查。

今天上午他抵达首都基辅，矢言帮助乌克兰抵御俄罗斯可能的侵略计画。在机场附近向数以千计的支持者发表讲话后，波洛申科现身法庭。

经历一天决定是否逮捕波洛申科或让他交保的庭审后，法官索科洛夫（Oleksii Sokolov）晚间宣布，将于格林威治时间19日13时公布判决。

检方在庭上表示，波洛申科必须支付3500万美元并同意佩戴电子监控装置才能获释，否则得被羁押2个月。

波洛申科则反控检方行径「可耻」，并企图「分裂」国家。

检方也要求波洛申科未经允许不得离开基辅，且须交出护照。

数百名支持者不畏低温聚集在法院外，波洛申科告诉他们，他们没有输。

波洛申科说：「我们还没赢得这场战争，甚至连一场战役都说不上，但我们确实有守住阵地。」

波洛申科返国之际，乌克兰正面临多年来最严重的危机，因俄国在边界集结数以万计兵力，令人担心俄军将发动侵略，并促使西方国家发布警告。

波洛申科向来不吝批评现任总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），指控他在防止俄国进犯方面做得不够。

今天波洛申科搭机从华沙返国并通过护照查验时，现场一片混乱，随后他说，边防人员曾试图阻止他入境。

© 2022 AFP