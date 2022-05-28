乌克兰前总统遭禁止出境 控当局违反政治停火协议

（法新社基辅28日电） 乌克兰前总统波洛申科（Petro Poroshenko）今天表示，他被禁止离开乌克兰，并指控乌国政府违反俄罗斯入侵以来实施的所谓「政治停火」协议。

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波洛申科在2014年至2019年担任乌克兰总统，从俄国侵略乌克兰战争开始以来就频繁公开露面，出现在国际电视画面中并发表评论。

波洛申科领导的欧洲团结党（European Solidarity）是乌克兰国会第二大党，仅次于现任总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的执政党。

俄国军事入侵乌克兰后，乌克兰国会禁止若干亲俄政党活动，并允许其他政党在所谓的政治停火协议下继续运作，这是一种默契，即各方搁置国内政治分歧，团结一致抵御俄国侵略。

但波洛申科的办公室今天表示，他「有意出境被拒」，因而指控政府违反政治停火。

他的办公室并说：「当局这项决定可能已违反开战以来达成的『政治停火协议』…这是团结全国对抗俄军入侵的基础之一。」

波洛申科原订参加乌克兰代表团，前往立陶宛出席北大西洋公约组织议会大会（NATO Parliamentary Assembly）的会议，而且已经获得官方许可。

© 2022 AFP