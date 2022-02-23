乌克兰前线小镇战乱找上门 居民天天躲地窖

（法新社乌克兰夏斯季亚22日综合外电报导）90岁老妇希玛诺夫娜（Raisa Simanovna）现在还是在她位于乌克兰东部前线的公寓过夜，但白天时，她会走下地窖，躲避愈来愈猛烈的炮击和迫击炮火力。

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她的家在俄罗斯撑腰的分离主义共和国卢甘斯克（Lugansk）境内，一个意寓「幸福」的小镇夏斯季亚（Schastya）。2014年战事爆发后，这里代表着承诺。

当俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）承认分离主义共和国卢甘斯克与顿内茨克（Donetsk）并下令俄军进驻，夏斯季亚再次成了动荡的前线。

希玛诺夫娜住的苏联时代公寓，就座落在紧邻前线的运河旁。

今天，她拿着手电筒走下地窖时说：「我们每分每秒，都知道快打起来了。」

炮弹炸掉夏斯季亚的电力供应，她住的公寓水、电、暖气都断了。这区原本10户只剩3户，而希玛诺夫娜就和那些寥寥可数留下来的邻居一样，没其他地方可去。

昨天到今天的夜里，这附近发生了火灾，59岁的施马特科娃（Valentina Shmatkova）说，当时她住的两房公寓窗户都在震动，她因此惊醒。

她一边打扫屋子，一边提起2014至2016年分离战争最激烈的时期：「那时我们在地下室度过战争，但我们没想到会这样，没想到乌克兰和俄罗斯不会达成协议。」

「我没想到会打仗，我以为我们总统和俄罗斯总统都是聪明又通情达理的人。」

© 2022 AFP