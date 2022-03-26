乌克兰副外长：资讯战已成为第三次世界大战

（法新社杜哈26日电） 乌克兰外交部副部长扎帕洛娃今天指出，俄罗斯在乌克兰制造的冲突，已经引爆假讯息的「第三次世界大战」。专家并警告，要说服俄罗斯人相信俄军在乌克兰的真正行为，并非易事。

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在中东国家卡达首都杜哈举行的「杜哈论坛」（Doha Forum）上，出席专家还表示，俄罗斯在乌克兰发动的战争，已迫使科技业巨擘处理资讯方式有了深切改变。扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）则在论坛上说明乌克兰的例子。

莫斯科已动用庞大资源，透过媒体和社群媒体平台想说服俄罗斯民众相信，入侵乌克兰只是一场「特殊行动」。俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）并曾说，行动目的是要让乌克兰「去纳粹化」。

曾经担任记者的扎帕洛娃表示：「我相信我们正在进入第三次世界大战，但这不是一场传统的冲突，而是资讯战。」「它就像辐射，你感觉不到也触摸不到，但却影响着你。」

扎帕洛娃还说，俄罗斯将乌克兰战争「叙事化」，是乌克兰人更决心抵抗俄国的主要因素之一。

扎帕洛娃又说，要说服俄罗斯人和其他国家相信乌克兰，又是更大的问题，因为自从莫斯科8年前并吞原属乌克兰的克里米亚（Crimea）后，它的资讯战效力已经提升。

扎帕洛娃指出，克里姆林宫除了透过政界领袖发言，还利用社群媒体、运动员及受欢迎的音乐界人士，来让大众相信它的论述。

扎帕洛娃表示，「俄罗斯在这块领域一直非常有创造力」，造成其他国家很难应付，因为「民众不知道该信任谁」。

她说：「真相是最好的武器。但有数以百万计俄罗斯人就是不愿相信真相。当你把事实摊在他们面前，他们就是不相信。」

美国智库兰德公司（RAND Corporation）行为科学家赫尔穆斯（Todd Helmus）则在论坛上指出，俄罗斯对于侵略乌克兰的辩解，虽然起初在国际上普遍不被接受，但现在已在美国和欧洲的「极右派」人士间渐受欢迎，政府有必要采取行动。

他并赞扬国际媒体和乌克兰意见领袖藉由散布战争中强有力的影像，在这场资讯战中扮演重要角色。「来自乌克兰的影像令人惊叹，既真诚又真实」，有必要受到鼓励。（译者：张正芊）

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