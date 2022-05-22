乌克兰南部城市安赫德发生不明爆炸 莫斯科派任市长受伤

（法新社莫斯科22日电） 乌克兰一名官员和俄罗斯通讯社证实，在俄军占领下的乌国南部城市安赫德（Enerhodar），由莫斯科指派出任的当地市长今天在一场不明爆炸中受伤。

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法新社报导，俄军控制安赫德和附近的欧洲最大核电厂札波罗热（Zaporizhzhia）电厂后，舍甫奇克（Andrey Shevchik）获莫斯科任命为安赫德市长。

安赫德原有的市长奥罗夫（Dmytro Orlov）在Telegram上发文表示：「我们已确认，自称『人民政府』首长的舍甫奇克和保镳都在爆炸中受伤。」

奥罗夫说，他们因「不同程度的伤害」住院。除了他们外，爆炸并未造成其他人受伤，案件具体状况仍待调查。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）援引紧急服务消息人士的说法报导，舍甫奇克目前人在加护病房。

针对爆炸原因，俄罗斯塔斯社（TASS）则称，这起爆炸是由「简易爆炸装置」所引起。

安赫德拥有约5万人口，建于1970年代，以为当地电厂提供服务。核电厂则位于第聂伯罗河（Dnipro river）旁、乌克兰控制的札波罗热市对岸。

© 2022 AFP