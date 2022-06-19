乌克兰卢甘斯克州长：已为最坏情况做好准备

（法新社乌克兰利西昌斯克19日电） 乌克兰东部卢甘斯克州（Lugansk）州长盖戴（Sergiy Gaiday）今天打开他的防弹背心口袋，向法新社记者展示他身上的弹匣和止血带。

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现年46岁的盖戴接受法新社专访时表示：「利西昌斯克（Lysychansk）和整个地区的情况都很严峻。因为俄罗斯人每天24小时都在炮轰我们的部队阵地。」

在利西昌斯克，有迹象显示两军准备进行巷战，士兵不断挖掘、树立带刺铁丝网，警察也将烧毁的车辆打横摆放，以堵住马路。

盖戴说:「有一种说法是：只要做好最坏打算，最好的状况就会发生。我们当然必须做好准备。」

他警告俄军将透过切断后援补给道路，来包围利西昌斯克。

「他们可能切断地区补给，而我们可能四面楚歌。利西昌斯克市区内也可能爆发战斗。这就是战争。」

目前乌军大炮正从利西昌斯克向北顿内茨克（Severodonetsk）开火，北顿内茨克的阿佐特（Azot）化工厂冒出浓烟，俄军则以炮弹和火箭还击。

盖戴表示，「看看北顿内茨克坚持了多久，你可以看到他们（俄军）尚未完全控制这个城镇…他们无法再推进，也不能把他们的大炮或坦克放在那里。」

他呼吁西方各国尽快提供长程武器援助，「西方确实在帮助我们，这样很好，但可惜已经有些太迟。」

© 2022 AFP