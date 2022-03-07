乌克兰危机升高 亚股哀鸿遍野

（法新社香港7日电） 在投资人日益忧心乌克兰战争对全球经济冲击的情况下，亚洲股市今天全倒，其中香港股市惨跌近4%，跌幅居亚股之冠。

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，白宫和盟友讨论禁止从俄罗斯进口石油，国际油价闻讯一度暴涨18%，来到每桶139.13美元，创2008年中以来高点。

专家警告在通膨原本就居高不下之下，油价飙涨恐造成停滞性通膨，交易大厅一片杀声隆隆，亚股全数不支倒地。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）指出，商品价格飙涨，全球成长充满疑虑，停滞性通货膨胀（stagflation）再次浮现，对央行来说，肯定和恐怖片无异。

「市场现在的关键问题是央行将如何回应通膨攀升，以及未来成长减缓的可能性。」

纽约外汇经纪商安达（OANDA）的资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）表示：「我怀疑全球2022年成长预估恐须大幅下修，到时全球央行的反应将令人玩味。」

「我相信欧洲和亚洲将暂时摈除货币政策正常化的想法，鉴于欧洲身处前线，我不怪他们。」

亚洲股市今天全倒，其中港股恒生指数收盘狂泻847.66点，跌幅深达3.87%，来到21057.63点，跌幅居亚股之冠，日股日经225指数收跌764.06点，跌幅达2.94%，来到25221.41点。上海综合股价指数收跌74.79点，跌幅达2.17%，3372.86点。

中国最新公布的数据显示，今年1月和2月出口增幅超乎预期的正面消息，对市场投资人带来的提振有限。

至于其他亚股也一片惨绿，台北股市重挫3.15%，首尔股市大跌2.29%，雪梨股市跌1.02%，新加坡挫1.21%，曼谷股市重挫2.69%，威灵顿股市跌1.88%。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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