乌克兰危机未解 德国外长访基辅

（法新社基辅17日电） 西方国家愈来愈担心俄罗斯入侵乌克兰的可能性。德国外交部长贝尔伯克今天首访乌克兰，声称德国会尽全力保障乌克兰安全。

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贝尔伯克（Annalena Baerbock）与乌克兰外长会谈后召开记者会表示：「我们会尽一切所能确保乌克兰的安全。我们会尽全力保障欧洲安全。」贝尔伯克预定明天与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在莫斯科会面。

西方国家指责俄罗斯近几周在乌克兰东部边境部署坦克、大炮及约10万兵力，北大西洋公约组织（NATO）认为此举是为入侵做准备。

俄罗斯当局则表示，这只是要因应北约在俄国势力范围内扩张影响力。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）出访西班牙马德里时说：「我们期望俄罗斯做出明确举动来缓和紧张情势。」

萧兹在与西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）共同举行的记者会上表示，俄罗斯若对乌克兰采取军事侵略，会有严重的政治和经济后果。

贝尔伯克访问乌克兰首都基辅（Kyiv）之际，正值德、法、俄罗斯及乌克兰试图重振所谓「诺曼第模式」（Normandy Format），目的是缓和冲突。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）对媒体说，德乌双方讨论后，都「致力以外交方式解决冲突」。

库列巴表示：「我们的共同目标是让诺曼第模式有效运作，并举行诺曼第模式相关领袖之间的峰会。」

但他重申，乌克兰仍希望从西方国家获取武器。乌克兰去年12月曾指控德国阻挠北约提供武器。

拉夫罗夫透过声明表示，会中将深入谈及现有国际议题，尤其是俄方关于安全保障的提案应如何实现。他今天还在记者会上说，俄罗斯等着欧洲就一系列安全要求做出「具体答覆」。

© 2022 AFP