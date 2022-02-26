乌克兰危机 波湾国家难以在美俄间选边站

（法新社杜拜26日电） 对于波斯湾产油国而言，在俄罗斯进攻乌克兰这场危机中选边站，可能不是容易的决定。波湾国家长期以来受美国保护，与莫斯科的关系却也日渐增长，迫使波湾国必须小心维持平衡。

广告 继续浏览后续

法新社报导，正当全世界争相谴责俄国侵略邻国之际，会员国包括沙乌地阿拉伯以及阿拉伯联合大公国的波斯湾合作理事会（GCC），却没有多大动静。

中东专家表示，这些国家不表达立场情有可原，原因就在于能源、钱，还有安全。

波湾专家、法国智库蒙田研究所（Institut Montaigne）的加德尔（Anne Gadel）表示，「不仅是经济，这些国家与莫斯科的安全关系也日益深化。」

联合国安全理事会25日表决谴责俄罗斯入侵乌克兰，要求俄国立即撤军的决议，阿拉伯联合大公国和中国、印度一同选择弃权。

表决结束后，阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）报导，阿联外长与美国国务卿通电话，商讨「全球局势」。对于乌克兰只字未提。

俄国外交部则表示，阿联与俄国外交首长将于3月1日在莫斯科会面，讨论「进一步深化两国多方面关系」。

另一个波湾强国沙乌地阿拉伯，和阿联、巴林与阿曼一样，都没有对俄国入侵乌克兰发声。科威特和卡达仅谴责暴力，没有批评莫斯科当局。

超过70年来，美国都在战乱频仍的中东地区扮演重要角色，尤其是保护盛产石油的波湾君主国免受伊朗等国的潜在威胁。

然而近几年来，华府却减少在这个地区的军事参与，即使最亲密的盟友沙乌地阿拉伯及阿联遭受叶门激进团体青年运动（Houthi）袭击也不例外。

加德尔说，波湾国家「知道他们必须和多方结盟，以弥补已经感知到美国将撤出该地区的空缺」。

另一方面，有美军驻扎的沙乌地阿拉伯及阿联，因为军购协议和人权议题，与美国的关系转变为又爱又恨。

华盛顿邮报记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙国驻伊斯坦堡领事馆惨遭谋杀，令美国与利雅德当局关系恶化。阿联则是威胁要取消美国F-35战机的巨额军购案。

伦敦国王学院（King's College London）中东安全专家克瑞格（Andreas Krieg）说，「美国把人权当成给予支持的附加条件，俄罗斯就成为了意识形态上的盟友。」

随着和俄国的安全合作越来越多，克瑞格表示，大多数GCC成员国虽然「依旧把他们的安全鸡蛋，放在美国这个篮子里」，但也开始和美国的竞争者发展出多元关系。

© 2022 AFP