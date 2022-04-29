乌克兰后下一目标 俄国恐煽动波士尼亚分裂余烬

（法新社巴尼亚卢卡29日电） 正当乌克兰战争打得如火如荼之际，观察家警告，俄国恐在超过1000英里外的波士尼亚煽动分离主义的余烬，使得这个严重分化的巴尔干国家再次陷入争端。

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经历1992年至1995年造成约10万人丧命的内战之后，波士尼亚分成了穆斯林和克罗埃西亚人联邦，以及塞尔维亚人为主体的塞族共和国，即波士尼亚塞裔共和国（Republika Srpska）。

但愈来愈多人忧心，波士尼亚维持了数十载的和平恐面临危机。

波士尼亚的塞尔维亚人领袖多迪克（Milorad Dodik）从不掩饰他对于俄罗斯总统蒲亭的崇敬之心，也与蒲亭建立亲密关系。多迪克现在愈来愈高声疾呼他的分裂主张，这项举动广被认为背后有克宫支持。

最近一次敲响警钟的是美国民主党籍参议员墨菲（Chris Murphy），他最近出访巴尔干半岛时警告，波士尼亚此刻情势非常令人忧心。

他当时告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「随着蒲亭被逼入角落，他会试图寻转往其他地方寻求胜利，其中之一就是波士尼亚。」

俄国数世纪以来一直与巴尔干半岛的塞尔维亚人维持深刻兄弟情谊，这份情谊也因为双方同为斯拉夫民族与信仰东正教，以及在20世纪两场世界大战中的同阵线立场更加深化。

北大西洋公约组织（NATO）于1990年代介入巴尔干半岛事务，首先是干涉波士尼亚内战，接着又在科索沃战争中对抗塞尔维亚方，一直都被克宫视为羞辱性挑衅。

其后，俄罗斯就一直试图增强对波士尼亚塞族的影响力。

莫斯科驻塞拉耶佛大使曾说，如果波士尼亚加入北约，俄国将有所「反应」，这与蒲亭在入侵乌克兰之前的发言如出一辙。大使馆也警告，西方必须留意可能影响波士尼亚稳定的军事动作。

莫斯科当局时不时批判国际社会在内战后为了维持稳定派驻于波士尼亚的代表，并呼吁废除这个职位。

俄国最近一次发出批判时，指控西方「试图改写协定原则」，以「利于欧盟和北约，并损害」波士尼亚的塞尔维亚人。

波士尼亚塞裔共和国持续支持莫斯科，也使得它没有加入俄罗斯入侵乌克兰后的西方制裁行列。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）3月曾表示，波士尼亚是俄罗斯「扩大干预」的可能目标之一。

© 2022 AFP