乌克兰呼吁全球抵制雷诺后 雷诺宣布莫斯科厂停工

（法新社巴黎23日电） 法国制车商雷诺（Renault）今天宣布，旗下的莫斯科车厂立即暂停营运。乌克兰先前呼吁全球抵制雷诺，因为雷诺在俄罗斯入侵乌克兰后拒绝退出俄国市场。

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雷诺在声明中表示，也在为合资的俄国制车商AvtoVAZ考虑「可行选项」，并表示已经下调2022年财测。

雷诺和日产（Nissan）合资收购俄国最大制车商AvtoVAZ经营权，雷诺持有69%股权。

雷诺将2022年集团营业利益率从高于4%下调至约3%，也将现金流展望从先前估计的10亿欧元以上，调整至「正向」。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）今天呼吁全球抵制雷诺，因为雷诺先前拒绝退出俄国市场。

在雷诺发表声明前，库列巴在推特（Twitter）发文表示：「雷诺拒绝退出俄国市场。我呼吁全球顾客和企业抵制雷诺集团。」

雷诺在稍晚发布的声明中表示，集团「从今天起，暂停在莫斯科制车厂的活动」。

库列巴也发推文回应，表示乐见雷诺「中止在俄国的工业活动」。他写道：「在俄国持续对乌克兰进行野蛮的侵略行为之际，这是负责任的行为。」

© 2022 AFP