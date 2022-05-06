乌克兰和五眼联盟司法官员会谈 讨论俄罗斯战争罪

（法新社华盛顿5日电） 美国司法部今天说，情报分享组织「五眼联盟」（Five Eyes）的5国最高司法官员与乌克兰检察总长举行会谈，讨论调查俄罗斯战争罪 。

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五眼联盟是由5个英语系国家美国、英国、纽西兰、澳洲和加拿大组成，5国的司法部长或检察总长昨天透过视讯与乌克兰检察总长维涅迪克托瓦（Iryna Venediktov）会谈。

法新社报导，乌克兰寻求对俄罗斯入侵造成的数以千计涉嫌战争罪行采取行动。

美国司法部透过声明指出，6人「讨论他们协调一致的行动，致力对导致乌克兰战争罪行的个人犯罪行为究责」。

声明还提到：「我们一直在乌克兰看到死亡和破坏事件发生，我们将持续努力把那些助长相关情事的人绳之以法。」

维涅迪克托瓦上周告诉德国之声（Deutsche Welle），自俄罗斯2月24日开始侵略乌克兰以来，乌克兰调查人员已确认8600起涉嫌战争罪的案件，还有4000起与战争罪有关的案件。

维涅迪克托瓦说，记录中俄军所涉罪行包括「杀害平民、轰炸民用基础设施、酷刑」以及据报在「乌克兰被占领区发生的性犯罪」。

© 2022 AFP