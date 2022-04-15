乌克兰国会通过决议案 认定俄军行径为种族灭绝

（法新社基辅14日电） 乌克兰国会今天通过决议案，认定俄罗斯军队在乌克兰的行径构成「种族灭绝」。

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这项决议案获得363名国会议员中多数议员投下赞成票，上头写道：「俄罗斯武装部队的行为不只是侵略罪行，他们的目标还包括有系统且持续摧毁乌克兰人民与他们的身分，并剥夺他们自决与独立发展的权利。」

根据乌克兰国会上传网路的声明：「我们必须立即认定俄罗斯武装部队在自2022年2月24日入侵乌克兰的最新阶段对乌克兰人民犯下的暴行构成种族灭绝。」

乌克兰国会通过的决议案也要求对外发布说帖，恳请外国政府、国会与联合国认定俄军在战争中犯下种族灭绝罪行。

美国总统拜登本周表示俄罗斯对乌克兰人民犯下的暴行构成种族灭绝，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）与英国首相强生（Boris Johnson）也呼应拜登的说法。

但法国总统马克宏（Emmanuel Macron）不愿使用「种族灭绝」一词，并获得德国总理萧兹（Olaf Scholz）支持，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）称这样的立场让人感到非常「痛苦」。

马克宏今天捍卫他不用种族灭绝一词的立场，他说指控俄罗斯在乌克兰犯下种族灭绝罪行会让战火扩散开来。

© 2022 AFP